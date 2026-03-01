L’eleganza all’Ariston | look della serata finale del Festival di Sanremo

Le luci del Teatro Ariston si spengono per l’ultima volta durante la serata finale del Festival di Sanremo, mentre le voci delle canzoni si mescolano con il fruscio degli abiti indossati dagli artisti. La settantaseiesima edizione si conclude con un’attenzione crescente alla moda, che si conferma come elemento importante della manifestazione. Le performance si alternano alle scelte di stile dei partecipanti sul palco.

Le luci del Teatro Ariston si abbassano per l'ultima volta, l'eco delle canzoni si fonde con il fruscio dei tessuti, la settantaseiesima edizione chiude il sipario celebrando la definitiva consacrazione della moda come co-protagonista assoluta della kermesse. Un luogo dove le sculture tessili di Balenciaga convivono con il fascino d'archivio di Giorgio Armani. I look della serata finale della 76esima edizione del Festival di Sanremo immergono lo spettatore in un mare di contrasti affascinanti, dove il rigore monastico del total black, che fa comunque da padrone, si scontra con l'opulenza di strascichi drammatici. I protagonisti sul palco abbandonano ogni incertezza, indossando abiti che fondono l'heritage storico con la sfrontatezza dei designer emergenti.

