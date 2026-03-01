L’eleganza all’Ariston | i look della 76esima Edizione del Festival di Sanremo

Durante la 76esima edizione del Festival di Sanremo, sono stati protagonisti i look dei partecipanti che hanno sfoggiato abiti curati nei dettagli e colori vivaci. Le luci del Teatro Ariston si sono abbassate per l’ultima volta, lasciando spazio all’eco delle canzoni e al rumore dei tessuti. I look indossati dagli artisti sono stati al centro dell’attenzione tra outfit eleganti e scelte di stile.

Life&People.it Quando le luci del Teatro Ariston si abbassano per l’ultima volta, l’eco delle canzoni si fonde con il fruscio dei tessuti. La settantaseiesima edizione chiude il sipario celebrando la definitiva consacrazione della moda come co-protagonista assoluta della kermesse, un luogo dove le sculture tessili di Balenciaga convivono con il fascino d’archivio di Giorgio Armani. I look finali della 76esima edizione del Festival di Sanremo immergono lo spettatore in un mare di contrasti affascinanti, dove il rigore monastico del total black, che fa comunque da padrone, si scontra con l’opulenza di strascichi drammatici. I protagonisti sul palco abbandonano ogni incertezza, indossando abiti che fondono l’heritage storico con la sfrontatezza dei designer emergenti. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it Leggi anche: La sfilata di Martino Midali, eleganza consapevole con gli Stati Generali delle Donne Ferragamo: eleganza fluida della decostruzioneNella cornice della Triennale di Milano prende vita la sfilata di Ferragamo che presenta la collezione Autunno Inverno 2026 2027. Contenuti e approfondimenti su Edizione del Festival Temi più discussi: Dal palco dell’Ariston all’altare: i look del Festival di Sanremo 2026 da copiare; Sanremo 2026, le pagelle agli abiti e ai look della prima serata. FOTO; Laura Pausini a Sanremo 2026: l'ultimo abito è color rame ricoperto da paillettes liquide effetto wet, una creazione italiana di Alberta Ferretti; Joan Thiele, la vera voce dei duetti di Sanremo. Laura Pausini incanta Sanremo 2026: il particolare del look che ha conquistato l’AristonL’eleganza dei dettagli a Sanremo 2026: il look scintillante di Laura Pausini tra cristalli, pantaloni palazzo e bustier-giacca con coda. notizie.it Festival di Sanremo 2026 – da Serena Brancale a Elettra Lamborghini fino a Leo Gassman, chi sono i più sexy?Una parata di bellezze sul palco del Festival di Sanremo da Serena Brancale a Elettra Lamborghini fino a Leo Gassmann illuminano l'Ariston ... clubdoria46.it È Sal Da Vinci il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo: la sua Per sempre sì ha chiuso la kermesse al primo posto. Fortissima l’emozione di Sal Da Vinci: “Io non capisco niente, questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi - facebook.com facebook