I look della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 | l’eleganza di Achille Lauro e Pilar Fogliati uniti all’originalità di Dargen D’Amico – VIDEO

Durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2026, il pubblico ha potuto vedere diversi look che hanno attirato l’attenzione. Tra eleganza e originalità, i look dei partecipanti si sono distinti per stile e personalità, creando un mix di tendenze e scelte di moda audaci. I 30 Big e i co-conduttori hanno sfoggiato abiti che hanno lasciato il segno, contribuendo a rendere la serata memorabile.

Quali sono stati i look più apprezzati della seconda serata del Festival di Sanremo 2026 andata in onda mercoledì 25 febbraio? Scopriamo insieme cosa hanno indossato i 30 Big e i co-conduttori (Laura Pausini, Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo) sul palco dell’Ariston. Signori e signorine; madame e messier; lady and gentlemen: Achille Lauro. È lui, con la sua eleganza, il protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2026. Le tutine sono ormai un ricordo, Lauro sale sul palco con un outfit bianco e collana gioiello realizzata in diamanti e rubino, poi con un completo nero e ancora con uno bianco scollato in petto. La sua esibizione di ‘Perdutamente‘ è uno dei momenti più toccanti della serata e lì sceglie un completo rigorosamente bianco, bianco come la purezza delle giovani vite spezzate nell’incendio di Crans-Montana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

