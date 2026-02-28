Ferragamo | eleganza fluida della decostruzione

Nella cornice della Triennale di Milano, Ferragamo ha presentato la collezione Autunno Inverno 2026-2027 durante la sfilata. La maison ha mostrato capi caratterizzati da un'eleganza fluida e decostruita, riflettendo un nuovo approccio alla moda. La passerella ha accolto modelli e modelli che hanno sfilato davanti al pubblico, con un allestimento che ha valorizzato le creazioni.

Nella cornice della Triennale di Milano prende vita la sfilata di Ferragamo che presenta la collezione Autunno Inverno 2026 2027. Un inno alla fluidità dei tessuti ed alla decostruzione, parola chiave della collezione. Maximilian Davis, direttore creativo della Maison – dal 2022 -, tesse un dialogo profondo tra il patrimonio storico del marchio e la sua visione di sensualità.Nato a Manchester ma con radici trinidadiane e giamaicane, il designer porta in passerella un'eredità che è inannzitutto affettiva e legata profondamente alla sartorialità; un'attenzione ed un'arte appresa sin dall'infanzia. La sua è una moda che respira disinvoltura, un'estetica che celebra il corpo senza confini di genere.