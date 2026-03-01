Leao sul derby | Contro l’Inter sarà un’altra partita non dico decisiva Dobbiamo prenderla sul personale

Dopo la partita tra Cremonese e Milan, Leao ha commentato il prossimo derby contro l’Inter, sottolineando che sarà un’altra sfida importante. Ha aggiunto che non la considera decisiva, ma che bisogna affrontarla con determinazione e prendendola sul personale. Leao ha parlato ai microfoni di DAZN al termine dell’incontro.

Leao pensa al derby dopo Cremonese-Milan: “E’ da vita o morte. Partita personale”Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è...

