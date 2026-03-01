Inter Genoa parla Sommer | Sconfitta dura contro il Bodo ma dobbiamo andare avanti Il derby? Dico questo…
Il portiere dell'Inter ha commentato la sconfitta contro il Bodo, definendola dura, e ha sottolineato la necessità di andare avanti. In conferenza stampa ha anche parlato del derby, condividendo alcune considerazioni senza entrare in dettagli. La sua presenza davanti ai giornalisti è stata l’occasione per fare chiarezza sulla partita e sui prossimi impegni della squadra.
Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter U23 Alcione Milano, finisce in parità e senza reti il derby di Serie C! Il palo nega la... 🔗 Leggi su Internews24.com
Conferenza stampa Sommer post Inter Genoa: «Normale non essere sempre al top, nel derby abbiamo l’obiettivo di vincere. Dopo il Bodo ci siamo parlati»Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A.
Julio Cesar analizza la sconfitta dell’Inter contro il Bodo Glimt: «Mancata cattiveria, era sempre un secondo in ritardo. Sommer…»Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions.
Aggiornamenti e notizie su Inter Genoa.
Temi più discussi: Calhanoglu, ritorno con gol: Voglio trovare il ritmo giusto: continuiamo così; Inter, Sommer: Bello vedere la squadra giocare così. Milan? Derby da vincere sempre; Il gran gol di Dimarco e il rigore di Calhanoglu affondano il Genoa: al Meazza finisce 2-0; Inter-Genoa 2-0: cronaca e tabellino della partita.
Sommer dopo Inter-Genoa: Erano come il Bodo poi parla del vantaggio sul MilanIl portiere dell'Inter Sommer ha parlato a DAZN dopo il successo, con porta inviolata, dei nerazzurri sul Genoa. spaziointer.it
Sommer: Ci siamo parlati dopo il Bodo, stasera abbiamo fatto beneA commentare la gara contro il Genoa, per l'Inter è il portiere Yann Sommer: Siamo ripartiti bene dopo la sconfitta in Champions contro il Bodo. Abbiamo giocato contro ... genoanews1893.it
De Rossi in conferenza stampa post Inter - Genoa: “È difficile essere soddisfatti quanto meriti di perdere, ma ci sono degli spunti positivi. La squadra è rimasta in partita contro una squadra molto più forte di noi. Abbiamo preso il rigore quando stavamo mettend - facebook.com facebook
Ospite d’eccezione a San Siro per Inter-Genoa #Calcio #ShortTrack #Fontana #SanSiro x.com