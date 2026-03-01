Inter Genoa parla Sommer | Sconfitta dura contro il Bodo ma dobbiamo andare avanti Il derby? Dico questo…

Il portiere dell'Inter ha commentato la sconfitta contro il Bodo, definendola dura, e ha sottolineato la necessità di andare avanti. In conferenza stampa ha anche parlato del derby, condividendo alcune considerazioni senza entrare in dettagli. La sua presenza davanti ai giornalisti è stata l’occasione per fare chiarezza sulla partita e sui prossimi impegni della squadra.