Leao racconta il Derby | Vita o morte e io voglio vivere I giorni prima…

Rafael Leao ha condiviso la sua emozione dopo il Derby di Milano, un match che definisce “vita o morte” per lui. L’attaccante del Milan ha parlato dei giorni che lo hanno portato alla sfida, descrivendo la tensione e la determinazione che lo hanno spinto a dare il massimo. Leao ha spiegato come si prepara mentalmente prima di affrontare una partita così importante, sottolineando la voglia di vivere ogni istante in campo. La sua testimonianza rivela l’intensità con cui vive il calcio e la passione che lo anima.

Leao. Rafael Leao, attaccante del Milan, ha raccontato la sua esperienza con il Derby di Milano nell’ultima puntata del podcast Kickin’ It in onda su CBS. Le sue parole restituiscono l’intensità emotiva di una delle partite più attese della stagione. “ Il derby di Milano? I giorni prima non esci, stai a casa “, ha raccontato Leao, sottolineando come l’attesa sia febbrile e coinvolga tifosi e giocatori. “ È una settimana davvero folle, tutti vogliono i biglietti, tutti parlano di quella partita che è la più bella della stagione “. Leao: emozioni e adrenalina targate stracittadina. Per il portoghese, il Derby va vissuto con piena intensità: “ Il Derby è una questione di vita o di morte e io voglio vivere “, ha spiegato.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Milan, Leao: “Da centravanti posso fare più gol. Derby? È vita o morte: io voglio vivere”

Leggi anche: Il sorriso di Leao sfida il destino: “Il derby è vita o morte, e io voglio vivere”

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.