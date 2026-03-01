Leao | Il derby è questione di vita o di morte Ai miei compagni chiedo di prenderla sul personale

Nel derby, Leao ha dichiarato che la partita rappresenta una questione di vita o di morte, invitando i compagni a prenderla sul personale. Nel frattempo, Rafa, a Cremona, si è rivolto alla squadra chiedendo di restare in casa e di non uscire durante la settimana, assumendo un ruolo di capopopolo. Queste affermazioni sono state pronunciate in momenti diversi e riguardano il clima pre-gara delle rispettive squadre.

Il gol, almeno lui, va sempre di moda. Rafa Leao ha segnato per la decima volta in stagione - doppia cifra - alla fine di una settimana in cui ha fatto parlare più che altro per la presenza alle sfilate della Settimana della Moda. A Cremona invece si è visto un classico Rafa della collezione autunno-inverno 2026: ha giocato da centravanti e poi largo, ha sprecato due occasioni grosse, ha aiutato la squadra con qualche giocata. Nel bene e nel male, già visto. Il Leao più interessante, quindi, è quello del post-partita, in cui Rafa ha fatto il capopopolo, vestito mai indossato in passato: “Ai miei compagni per il derby chiedo di dare il massimo e di prenderla sul personale, perché è una partita da vita o morte”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

