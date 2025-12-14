Serie D | le scelte di Becattini in vista del complicato impegno interno dei biancorossi I precedenti tra le due squadre Fantoni guida l’attacco del Terranuova con il Tau

Il Terranuova Traiana si prepara all’ultimo impegno casalingo dell’anno contro il Tau Altopascio, secondo in classifica. Becattini si trova ad affrontare una sfida complessa, dopo aver analizzato le scelte tattiche e i precedenti tra le due squadre. Fantoni guida l’attacco dei biancorossi, determinati a ottenere un risultato importante nel match che chiude il 2023 allo stadio Matteini.

TERRANUOVA Ultima partita dell’anno allo stadio Matteini per il Terranuova Traiana, che oggi ospita il Tau Altopascio, secondo della classe. Undici punti separano le due compagini. I biancorossi a 22 insieme al Siena, tre lunghezze di distanza dalla zona playoff, amaranto invece a 33 insieme al Seravezza, dietro alla capolista Grosseto. Il gruppo guidato da Marco Becattini vuole consolidare la propria posizione in classifica per centrare l’obiettivo stagionale della salvezza senza dover passare quest’anno dalla lotteria dei play-out. I valdarnesi sono riusciti ad inanellare quattro risultati utili consecutivi e cercheranno di scendere in campo con la stessa attenzione che si è vista negli ultimi due mesi, ovvero difendendo con ordine e preparandosi a ripartenze potenzialmente letali. Sport.quotidiano.net

