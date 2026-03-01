Sal Da Vinci ha esordito dichiarando che la sua vittoria rappresenta un traguardo per chi proviene da situazioni difficili. Ha aggiunto che l’emozione provata è intensa e ancora palpabile, sottolineando il forte affetto ricevuto dal pubblico. Le sue parole riflettono un momento di grande soddisfazione personale, espresso con sincerità e senza nascondere l’impatto di questo risultato.

«L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione e questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato. E' la vittoria di un popolo e la vittoria di tutti quelli che hanno perseverato nel seguire un sogno. Faccio questo mestiere da quando avevo 7 anni e l'ho continuato con perseveranza tra cadute e salite ripide. Non è stato facile ma è una vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso». Lo dice Sal da Vinci alla conferenza stampa dopo la vittoria al festival di Sanremo 2026. Sal Da Vinci: «Eurovision? Per sempre sì» «Se andrò all'Eurovision? La musica l'ho sempre vista come momento di grande aggregazione, pace nel mondo, e in questa manifestazione così importante l'Italia ci deve essere. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Le prime parole di Sal Da Vinci: «È la vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso»

Sal Da Vinci dopo la finale di Sanremo bacia la moglie Paola Pugliese, le prime parole in lacrime dopo la vittoriaSal Da Vinci ha dedicato la vittoria di Sanremo 2026 alla famiglia e alla sua città, Napoli: dopo essere stato proclamato vincitore sul palco...

Sal Da Vinci non trattiene le lacrime: “Non capisco niente”. Le parole dopo la vittoria di Sanremo 2025"Questo premio lo voglio condividere con la mia famiglia che mi ha aiutato tanto nei momenti difficili e dedicarlo alla mia città, Napoli": così il...

Il meglio di SAL DA VINCI - Raccolta

Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sal Da Vinci in lacrime: Dedico la vittoria alla mia famiglia; Per sempre sì L'inno all'amore di Sal Da Vinci conquista il Festival. #Sanremo2026; Sal Da Vinci Re di Sanremo 2026, battuti Sayf e Ditonellapiaga; Sanremo, vince Sal Da Vinci.

Le prime parole di Sal Da Vinci: «È la vittoria di tutti quelli come me che vengono dal basso»«L'emozione è veramente indescrivibile, ho ancora addosso sulla mia pelle questa emozione e questo affetto clamoroso che tutti mi hanno regalato. E' la vittoria di un popolo ... ilmattino.it

Sanremo 2026, le prime parole di Sal Da Vinci dopo la vittoria: il tenero bacio con la moglie Paola PuglieseSal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026: ecco le sue prime parole dopo la vittoria e il tenero bacio scambiato con la moglie Paola Pugliese. comingsoon.it

Sal Da Vinci rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026 - facebook.com facebook