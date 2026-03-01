Nella partita le valutazioni dei giocatori mostrano performance diverse: Butez si distingue per aver respinto un colpo di testa e aver effettuato due uscite alte nella ripresa, mentre Van der Brempt riceve un voto più alto. Perrone si fa notare per la capacità di verticalizzare, Caqueret si muove in continuo movimento, e Morata purtroppo rischia di segnare senza riuscirci.

BUTEZ 6,5. Immobile sul colpo di testa di Coulibaly, compie due grandi uscite alte nella ripresa. VAN DER BREMPT 7. Cerca di sfondare a destra più volte. RAMON 6,5. Va su Cheddira invece che su Coulibaly e paga l’errore. KEMPF 7,5. Un gol di testa in tuffo alla Bettega, da parte di un difensore: mai visto al Sinigaglia. MORENO 6,5. Spinge sempre. PERRONE 8. Giocatore sublime, mette la palla dove vuole. Due gol sono merito suo. DA CUNHA 7,5. Il capitano ha sempre in mano la squadra: nel momento dello svantaggio, suona la carica per la vittoria. VOJVODA 6,5. Cerca la rete più volte come a Torino, ma questa volta non ci riesce. CAQUERET 7. Uomo ovunque, si sposta in varie posizioni con tocchi eleganti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Perrone sublime nel verticalizzare. Caqueret è ovunque. Morata, che sfortuna

Juventus-Como 0-2, le pagelle: Vojvoda (7) sblocca il match, Caqueret (7,5) incisivo, McKennie (5) errore graveLa Juventus crolla ancora, questa volta in casa contro il Como 0-2 e conferma le difficoltà viste già in Champions contro il Galatasaray.

