Como-Fiorentina le pagelle | Kean non perde un duello 7 Morata rosso e 4,5

Kean ha dimostrato di essere in forma e ha vinto tutti i duelli con i difensori della Fiorentina, ricevendo un 7 in pagella. La partita si è complicata per Morata, che ha ricevuto un rosso e un voto di 4,5. I padroni di casa, invece, si sono salvati grazie alle buone prestazioni di Ramon e Rodriguez. Fagioli ha trovato finalmente il primo gol della stagione, dando una scossa alla squadra.

Per i padroni di casa si salvano solo Ramon e Rodriguez. Fagioli rinasce con il suo primo sigillo stagionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Como-Fiorentina, le pagelle: Kean non perde un duello, 7. Morata, rosso e 4,5 Pagelle Como Fiorentina: Fagioli brilla, Kean non sbaglia, Morata perde la testa! I VOTI Durante la partita tra Como e Fiorentina, Fagioli ha dimostrato il suo talento segnando un gol decisivo, mentre Kean ha confermato la sua abilità con un’altra rete. Il Como perde contro la Fiorentina: rosso per Morata, che salterà il recupero con il Milan Alberto Morata ha ricevuto un rosso diretto durante la partita tra Como e Fiorentina, causato da un fallo su un avversario. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Le pagelle di Pisa-Milan: Tramoni non coglie l’attimo, Athekame convince; Le Pagelle di Napoli-Como; Fiorentina-Torino 2-2, pagelle e tabellino: Solomon da applausi, Kean croce e delizia, Maripan rimedia ad una brutta partita con la rete del pari; Maripan la riprende al 94'! Avvincente 2-2 tra Fiorentina e Torino. Como-Fiorentina 1-2 pagelle, Vanoli espulso ma salva la panchina, Fabregas torna sulla terra, rosso per MorataSerie A 2025-26, 25a giornata, Como-Fiorentina, 1-2, i top e flop: Fagioli, Kean e Mandragora i migliori in campo. Parisi autorete. Male Kempf, Perrore e Nico Paz. Espulso Morata. sport.virgilio.it Como-Fiorentina 1-2, le pagelle: Fagioli e Kean colpiscono, Morata da 4Risultato finale del match: Como-Fiorentina 1-2. COMO Butez 6 - Incolpevole sul gol subito da Fagioli, spiazzato da Kean in occasione del rigore. Con i piedi è una certezza, i suoi lanci sono una vera ... msn.com SERIE A | La Fiorentina ha vinto 2-1 sul campo del Como in una partita valida per il 25/o turno di Serie A. Viola in vantaggio con Fagioli al 26', raddoppio di Kean su rigore al 54, i lariani accorciano le distanze al 77' con un'autorete di Parisi. #ANSA https://www facebook #Fabregas: “Como- #Fiorentina mi ha ricordato una partita contro l’Ascoli. #Morata Chi non sopporta le provocazioni cambi sport” x.com