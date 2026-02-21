Juventus-Como 0-2 le pagelle | Vojvoda 7 sblocca il match Caqueret 7,5 incisivo McKennie 5 errore grave

Vojvoda segna il primo gol, causando la sconfitta della Juventus contro il Como. Caqueret si distingue con un rendimento superiore, mentre McKennie commette un errore grave che pesa sul risultato finale. La squadra di casa fatica a controllare il gioco e subisce due reti, confermando le criticità già evidenziate in altre competizioni. La partita si conclude con il risultato di 0-2, lasciando molte domande sulla tenuta del team.

La Juventus crolla ancora, questa volta in casa contro il Como 0-2 e conferma le difficoltà viste già in Champions contro il Galatasaray. Terza sconfitta consecutiva per i bianconeri, la seconda di fila in campionato dopo quella ricca di polemiche contro l'Inter di una settimana fa. Grande prova della squadra di Fabregas che domina per larghissimi tratti di partita e vince grazie alle reti di Vojvoda e Caqueeret. Anche senza Nico Paz i lariani si impongono sul campo della Juve e si portano a -1 proprio dai bianconeri. La Juve di Spalletti è spaesata e ora rischia di perdersi. La Roma domani può approfittarne per consolidare il quarto posto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Juventus-Como 0-2, le pagelle: Vojvoda (7) sblocca il match, Caqueeret (7,5) incisivo, McKennie (5) errore graveVojvoda ha segnato il primo gol, portando il Como in vantaggio durante la partita contro la Juventus, che ha subito un'altra sconfitta casalinga.

Pagelle Juve Como: Openda assente, Di Gregogio da incubo! Brillano Vojvoda e CaqueretOpenda si è trovato in ombra e ha deluso le aspettative, mentre Di Gregorio ha commesso errori pesanti nel corso della partita.

