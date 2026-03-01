Nel match, Martelli si distingue con un voto 7, parando un tiro importante e coprendo la porta dopo un errore di Manetti. Palomba si conferma il migliore in difesa, mentre Manetti ha una giornata difficile. Farinelli si fa notare per la sua vivacità, mentre il protagonista del gol decisivo mette in mostra le sue qualità. Il risultato finale lascia alcuni giocatori soddisfatti e altri meno.

Martelli 7: chiude lo specchio a Sorrentino, rimediando al bug di Manetti, e scongiura una falsa partenza. Ordinaria amministrazione nella ripresa. Manetti 5: perde subito un pallone sanguinoso sulla trequarti sarda e solo la reattività di Martelli evita il misfatto biancorosso. Si distrae e Mastinu penetra in area, poi patisce gli estri e la fisicità di Dumani. Latitante, stavolta, anche in fase di spinta. Elia 6: in ritardo su Luciani, libero di colpire di testa a porta spalancata (palla sul fondo), si ravvede e non sbaglia più nulla. Palomba 7: centrale definitivo, solido e di eccellenti letture. Cavallini 7: si riprende la titolarità della fascia sinistra e, nonostante un vistoso turbante, gioca sciolto sfrecciando come un treno (31’ st Onofri 6: serra i ranghi). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Le pagelle: in difesa svetta Palomba, giornata no invece per Manetti. Vivace Farinelli, irresistibile il match winner

