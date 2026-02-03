L’Udinese vince 1-0 contro la Roma al Bluenergy Stadium nel posticipo di Serie A. La partita si decide subito nella ripresa, quando Ekkelenkamp segna su punizione, anche se la palla viene deviata in barriera. La Roma prova a reagire, ma Svilar si rende decisivo con alcuni interventi importanti.

L’ Udinese batte la Roma 1-0 al Bluenergy Stadium nel posticipo della 23ª giornata di Serie A, grazie a una punizione di Jurgen Ekkelenkamp a inizio ripresa, deviata in barriera. I friulani confermano solidità e aggressività; i giallorossi, pur controllando a tratti il possesso, pagano la fisicità avversaria e la scarsa incisività offensiva. Roma: Svilar il migliore, davanti poca concretezza. Mile Svilar 7 Nei primi minuti è subito decisivo con una doppia parata su Atta ed Ekkelenkamp. Incolpevole sul gol deviato, si ripete nel finale. Gianluca Mancini 6 Il più lucido dietro. Provvidenziale un anticipo che evita il tap-in di Ekkelenkamp. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Udinese-Roma, le pagelle: Ekkelenkamp match-winner, Svilar decisivo

Approfondimenti su Udinese Roma

La Roma cade 1-0 sul campo dell’Udinese e perde il quarto posto.

La Roma perde 1-0 contro l’Udinese al Bluenergy Stadium.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Udinese Roma

Argomenti discussi: Le pagelle di Roma-Milan: Mancini indispensabile, Maignan mette la firma sulla partita; Panathinaikos-Roma 1-1, pagelle e tabellino: Ziolkowski vuol dire ottavi, Mancini da rosso, Taborda 'ringrazia' Ghilardi; Atalanta Parma 4-0, le pagelle della partita di Serie A; Le pagelle degli arbitri: Mariani 5,5, incerto in Juve-Napoli. Disastro Maresca a Genova: 4,5.

Pagelle: Svilar evita guai peggiori alla Roma, Malen stavolta non incide. Muro SoletROMA Svilar 7 - Nei primi otto minuti si guadagna lo stipendio della settimana, con una doppia parata su tiri dalla distanza di Atta ed Ekkelenkamp. Nessuna colpa sul gol (deviazione micidiale di Male ... msn.com

Udinese-Roma 1-0, le pagelle: Soulé (5) è spento, Ekkelenkamp (7,5) decisivo, Okoye (7) miracolo nel recupero, Wesley (6,5)La Roma crolla 1-0 sul campo dell'Udinese e perde e cede il quarto posto alla Juventus. Una partita di sofferenza per i giallorossi che non riescono ... msn.com

#Udinese-#Roma, infortunio muscolare per #Davis: esce tra le lacrime - facebook.com facebook

#Udinese- #Roma, le formazioni ufficiali x.com