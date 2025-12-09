Le pagelle | Manetti Elia e Graziani ‘ballano’ giornata difficile stavolta anche per Petrelli Franzolini si divora lo 0-1 Cavallini pure

In questa giornata difficile, le pagelle evidenziano le prestazioni di Manetti, Elia e Graziani, impegnati in un match complicato. Petrelli affronta un momento difficile, mentre Franzolini e Cavallini si distinguono per errori decisivi. La partita si decide con un rigore, dopo un’azione confusa e ricca di errori, segnando un momento chiave nel match.

Martelli 5: ne prende tre, ma potevano essere una sporca mezza dozzina. Incolpevole sull'incornata nel sette di Gori che stappa la contesa, a stretto giro salva affannosamente su D'Uffizi, salvo poi atterrare Corradini lanciato in porta: rigore, palla nel sacco e partita indirizzata. Nella ripresa di testa, porge un assist involontario a D'Uffizi, che lo purga dai 40 metri. Quindi su Gori evita il poker. Manetti 5: quando l'ex Guiebre accelera può solo allacciargli le scarpe. Elia 5: bruciato sul tempo da Gori in occasione del vantaggio bianconero, perennemente in sofferenza. Graziani 5,5: balbetta qua e là, ma non fa rimpiangere né capitan Saporetti né tantomeno Pellizzari (9' st Coveri 6: un assist per un Petrelli stavolta letargico e una conclusione masticata).

