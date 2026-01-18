Le pagelle dei bianconeri Centrocampo in difficoltà Bando fa poco Chakir spreca e Rizzo Pinna è ingabbiato

Le pagelle dei bianconeri analizzano la prestazione della squadra, evidenziando alcune difficoltà a centrocampo e nel reparto offensivo. Vitale si distingue per alcune parate, mentre Pagliai si colloca a metà tra intervento efficace e indecisione. La partita evidenzia criticità nel reparto centrale, con alcuni giocatori in difficoltà nel contenere gli avversari e nel finalizzare le occasioni.

Vitale 6. Il tocco di Guerra è imparabile. Gran risposta su Okoro. Pagliai 5.5. Rimane a metà tra il chiudere la diagonale e lasciare l’avversario oltre la linea. Curado 5.5. E’ il leader della difesa e quindi gli tocca la maggior responsabilità sulla lettura di reparto che manda la Juve NG in gol. Nicoletti 6. Esce dalla linea per coprire lo spazio vuoto a sinistra. Ed è l’unica sbavatura in cento minuti di livello assoluto, comprensivi di lancio dorato nello spazio vuoto per Chakir. Guiebre 5.5. Da una sua "assenza giustificata" nasce il gol che decide l’incontro. Resta lucido fino alla fine ma ancora una volta non è decisivo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

