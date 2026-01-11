Le note di Rtc Il brio d’operetta e le note di Zipoli

Su Rete Toscana Classica, FM 93.30 e canale 20 digitale terrestre, torna “Le note di Rtc”, uno spazio che unisce il brio dell’operetta alle atmosfere di Zipoli. Ogni settimana, alle 14, si apre il sipario sui consigli musicali e culturali, offrendo un approfondimento sobrio e informativo senza enfasi. Un appuntamento dedicato agli appassionati di musica e cultura, per scoprire nuovi orizzonti sonori con semplicità e puntualità.

Satira spregiudicata su Rete Toscana Classica (Fm 93.30 - canale 20 digitale terrestre). Il sipario dei consigli per la settimana si apre oggi alle 14.43 con la musica brillante e caustica d’operetta e balletto dell’ebreo tedesco naturalizzato francese, Jacques Offenbach: La Belle Hélène, Gaité Parisienne, I racconti di Hoffmann. Sempre musica francese diretta da Karajan alle 20.30: Bizet, Saint-Saens, Ravel. Domani alle 14.33 ancora Karajan dirige Otto Danze ungheresi di Brahms. Si volta pagina con il maestro pratese Gabriele Giacomelli che interpreta il "familiare" Domenico Zipoli all’organo (alle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le note di Rtc. Il brio d’operetta e le note di Zipoli Leggi anche: Le note di Rtc. Musica ispanica. Callas e Puccini Leggi anche: Le note di Rtc. Con una Bohème leggendaria Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Le note di Rtc. Il brio d’operetta e le note di Zipoli - Voci liriche: tributo al baritono Bruson per i 90 anni e le eroine di Bellini con Callas, Netrebko e Caballé . lanazione.it

La nostra recensione completa del nuovo POCO M8 Pro . Scopriamo perché possiamo definire questo smartphone il "gemello diverso" del Redmi Note 15 Pro+. Caratteristiche, scheda tecnica, prestazioni e prezzi. Articolo su HDblog.it di Marco Aliasi #sm - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.