Mercosur no della Francia L' Italia ago della bilancia

L’Italia si posiziona come elemento chiave nel dibattito sul Mercosur, in un contesto in cui la Francia ha annunciato il proprio voto contrario. Nonostante i progressi riconosciuti dalla Commissione europea, Emmanuel Macron ha deciso di opporsi all’accordo, evidenziando le tensioni tra gli interessi nazionali e le decisioni comunitarie. Questo scenario sottolinea l'importanza del ruolo italiano nel bilanciare le diverse istanze europee e internazionali.

Mentre i trattori invadevano Parigi, Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia voterà contro l'accordo sul Mercosur malgrado «progressi incontestabili», che vanno «riconosciuti alla Commissione europea». Ma ad essere decisivo oggi, quando si riuniranno i rappresentanti permanenti degli Stati membri nel Coreper, sarà il voto dell'Italia perché senza il suo ok non ci sarà la maggioranza necessaria. Il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha chiesto e ottenuto dall'Europa garanzie economiche sulla Pac «fino a qualche settimana fa impensabili», ha detto. Quanto al Mercosur, «ancora oggi, però, ci impegniamo a chiedere e ottenere risultati ulteriori per garantire il sistema agricolo italiano ed europeo.

