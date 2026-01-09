Mercosur l’Italia ago della bilancia E ora si cambi davvero modello

L’accordo tra l’Unione europea e Mercosur, approvato dal Coreper nonostante le opposizioni di alcuni paesi, evidenzia il ruolo fondamentale dell’Italia nel processo decisionale. La posizione italiana ha contribuito a sbloccare l’intesa, segnando un momento di svolta nelle relazioni commerciali europee. È ora necessario ripensare a un modello più equilibrato e sostenibile, in grado di rispondere alle sfide economiche e politiche del contesto attuale.

Roma, 9 gennaio 2026 – Il via libera del Coreper alla firma dell'accordo tra Unione europea e Mercosur, nonostante il no di Francia, Polonia, Austria, Ungheria e Irlanda e l'astensione del Belgio, fotografa una verità politica che in molti fingono di scoprire solo ora: l'Italia è stata l'ago della bilancia. Ma il suo sì, in realtà, maturava da tempo. Il docente universitario Andrea Segrè è presidente della Fondazione Casa Artusi Roma ha scelto di assumersi la responsabilità di una decisione complessa, consapevole che nel commercio internazionale non esistono accordi a costo zero. L'idea che si potesse continuare a rinviare indefinitamente il Mercosur era illusoria, soprattutto in una fase in cui la geopolitica globale è attraversata da guerre, nuove barriere commerciali, ritorni al protezionismo e tensioni sulle catene di approvvigionamento.

