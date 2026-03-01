Stasera su Italia 1, Veronica Gentili e Max Angioni conducono una nuova puntata di Le Iene. Dopo la recente polemica sui social, il programma intervista il professore Schettini, coinvolto nella discussione. La trasmissione andrà in onda alle 21:20, offrendo un approfondimento sulle ultime vicende e sull’intervento del docente. La puntata si preannuncia ricca di contenuti e aggiornamenti.

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: "Evitiamo l'equipaggio israeliano" Mediaset: "Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l'insulto. È un metodo che normalizza l'odio e la violenza verbale" Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: "Induce al gioco d'azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?" In studio anche Romina Power e Rocco Papaleo. Il programma torna anche ad occuparsi di Paolo Sarullo, che ha raccontato a Sanremo la brutale aggressione che lo ha reso tetraplegico. Ecco le anticipazioni del 1° marzo 2026 Veronica Gentili e Max Angioni tornano questa sera, domenica 1° marzo, con una nuova puntata de Le Iene, in onda in prima serata su Italia 1.

© Davidemaggio.it - Le Iene intervistano il prof. Schettini dopo la bufera social

Vincenzo Schettini e la profezia sulla scuola del futuro: «I prof faranno contenuti online a pagamento». Scoppia la bufera sul prof influencer – Il videoFa discutere l’intervento del divulgatore Vincenzo Schettini, ospite del podcast The Bsmt condotto da Gianluca Gazzoli, tanto da diventare virale...

Leggi anche: Vincenzo Schettini a Sanremo, il prof da 5 milioni di follower chiamato dal Ministero. Ma sui social è polemica dopo le testimonianze di ex studenti

Schettini e La fisica che ci piace: cosa emerge davvero dall’inchiesta | RUVIDO 268

