le foto di sal da vinci con il premio di sanremo

Durante la cerimonia del 76º Festival di Sanremo, Sal Da Vinci ha ricevuto il premio assegnato durante l’evento. Le foto che lo ritraggono con il riconoscimento sono state condivise dall’agenzia Vista. L’evento si è svolto il 1° marzo 2026 nella città di Sanremo. Sal Da Vinci è stato protagonista di questa edizione del festival con la sua presenza e il premio assegnato.

(Agenzia Vista) Sanremo, 01 marzo 2026 Sal Da Vinci vince il 76esimo festival di Sanremo

A Sanremo 2026 trionfa Sal Da Vinci con Per sempre sì: “Questo premio è per la mia Napoli”La finale della 76ª edizione del Festival di Sanremo ha visto la vittoria (non a sorpresa ) di Sal Da Vinci con Per sempre sì che si è lasciato alle...

Sanremo 2026, Sal Da Vinci: Ho tenuto la mano di Sayf perché l’ho sentito come un figlio. Il primo posto lo dedico a Geolier, stacco un pezzo del mio premio e glielo doSal Da Vinci è ancora frastornato ma al settimo cielo per la sua vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì. Abbiamo incontrato l’artista poche ore dopo l’incoronazione. Sul palco il vin ... ilfattoquotidiano.it

“Chi la dura la vince.” Sal Da Vinci lo ha detto dopo la vittoria a Sanremo. E dentro questa frase c’è tutto: gli anni difficili, i sacrifici, la strada in salita. “Questa è la vittoria di tutti quelli che, come me, vengono dal basso”, ha aggiunto. Accanto a lui, la moglie P - facebook.com facebook

Sal Da Vinci iniziò a incidere canzoni quando era ancora un bambino e oltre al cantante ha fatto anche l'attore per il cinema e per il teatro x.com