Le Fee spiega il suo addio dalla Roma al Sunderland | Non mi divertivo più a giocare

Enzo Le Fée ha annunciato il suo addio alla Roma e il trasferimento al Sunderland. Il centrocampista francese ha spiegato di aver deciso di lasciare la squadra italiana perché non si divertiva più a giocare. La sua nuova avventura in Inghilterra rappresenta per lui un’opportunità di riscatto e di riprendere entusiasmo nel calcio. La sua scelta è stata comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale.

Enzo Le Fée ha recentemente condiviso le sue riflessioni sulla sua deludente esperienza alla Roma, rivelando di non essere stato felice durante il suo soggiorno nella capitale italiana. Questo senso di insoddisfazione, in particolare la mancanza di gioia sul campo, è stato il motivo principale che lo ha spinto a lasciare il club giallorosso. Il centrocampista francese aveva fatto il suo approdo alla Roma nell'estate del 2024, proveniente dal Rennes, con grandi aspettative. Tuttavia, le sue prestazioni non sono state all'altezza delle attese: in soli dieci incontri, Le Fée non è riuscito a lasciare il segno.