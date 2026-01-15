Le Fee è grato per il supporto del Sunderland dopo il rigore sbagliato a Brentford

Enzo Le Fee ha manifestato la sua riconoscenza ai tifosi del Sunderland per il supporto dimostrato dopo l’episodio del rigore sbagliato contro il Brentford. In un momento delicato, il calciatore ha sottolineato l’importanza della vicinanza dei sostenitori, evidenziando un atteggiamento di rispetto e solidarietà. La sua nota riflette l’impegno del club e dei tifosi nel mantenere un clima di collaborazione e fiducia.

Breaking: Enzo Le Fee ha espresso la sua gratitudine ai tifosi del Sunderland per il loro sostegno dopo aver sbagliato un rigore nell'ultima partita di Premier League contro il Brentford. I Black Cats hanno avuto la possibilità di pareggiare il punteggio quando erano sotto 1-0 contro i Bees, ma il rigore di Panenka di Le Fee è stato preso da Caoimhin Kelleher e il Brentford ha vinto 3-0. Tuttavia, il francese ha espiato il suo errore lo scorso fine settimana, segnando un tiro al volo contro l'Everton in FA Cup e anche mantenendo i nervi saldi per trasformare ai calci di rigore mentre il Sunderland avanzava sui calci di rigore, dopo un pareggio per 1-1 all'Hill Dickinson Stadium.

