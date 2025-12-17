L'eventuale addio di Frattesi dall'Inter a gennaio sta facendo discutere, con la Juventus in pressing. Pedullà analizza le cifre e le possibilità di questa operazione, mentre emergono anche altre questioni urgenti da risolvere in casa nerazzurra. La situazione si fa sempre più intricata, aprendo nuovi scenari per il mercato di metà stagione.

© Internews24.com - Frattesi Inter, Pedullà spiega: «Queste le possibili cifre per il suo addio a gennaio! Oltre alla Juve, 2 matasse più urgenti da risolvere»

Inter News 24 Frattesi Inter, Pedullà spiega la fattibilità di un possibile addio del centrocampista a gennaio, col pressing da parte della Juventus. Dalle colonne di Sportitalia.it, Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulla spinosa situazione di Davide Frattesi. L’esperto di mercato si è soffermato innanzitutto sull’utilità tattica del centrocampista in un ipotetico 4-3-2-1, sottolineando come, nonostante la stima tecnica di cui gode, le sue caratteristiche di incursore siano diametralmente opposte a quelle di un regista puro, lasciando qualche perplessità sull’adattamento al modulo. Oltre all’aspetto di campo, c’è quello economico. 🔗 Leggi su Internews24.com

Leggi anche: Frattesi Inter, ipotesi addio a gennaio? Pedullà spiega: «Nerazzurri arrivati a chiedere anche 50 milioni! Non escludo quello scenario»

Leggi anche: Frattesi Inter, ipotesi addio a gennaio? Napoli alla finestra! Marotta si pone queste 3 domande

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Chivu spiega perché l’Inter ha fatto tornare in Italia Calhanoglu e Frattesi: “Si sarebbe creato rumore” - Cristian Chivu ha presentato la partita che l’Inter giocherà contro il Fluminense, valida per gli ottavi di finale del Mondiale per Club e ha parlato della scelta della società di rimandare in Italia ... fanpage.it

Inter, l’Atletico Madrid insiste per Frattesi: la situazione - Dopo aver chiuso per Ruggeri dell’Atalanta, l’Atletico Madrid si è affacciato ancora una volta in Italia. gianlucadimarzio.com

Frattesi-Inter, game over vicino: l'esame Venezia, le troppe panchine e l'addio tra gennaio e giugno - Da quando è arrivato all’Inter è accaduto con costanza: il centrocampista ex Sassuolo non è mai riuscito a diventare un titolare dei nerazzurri e, ormai da tempo, è nella ... calciomercato.com

Frattesis celebration ?intermilan frattesi

TS - Non solo Frattesi, anche DeVrij vuole lasciare l'Inter a gennaio. L'olandese, in scadenza di contratto, è scalato indietro nelle gerarchie e giocando così poco rischia di perdere il Mondiale, motivo per cui valuta l'addio. Bologna e Nottingham Forest sono all - facebook.com facebook

Mercato Juventus Novità sullo scambio #Thuram- #Frattesi con l’ #Inter x.com