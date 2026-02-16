Roberta Bruzzone shock è successo mentre era in stazione | incubo totale

Roberta Bruzzone ha vissuto un momento di paura alla stazione di Roma Termini, quando un ladro le ha rubato il portafoglio mentre era in fila per prendere un treno di lavoro. La criminologa stava aspettando il treno quando qualcuno le ha strappato la borsa di mano e si è allontanato rapidamente tra la folla. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole, considerando la frequenza di questi piccoli furti nel cuore della città.

Un episodio di microcriminalità si è verificato alla stazione di Roma Termini, dove la criminologa Roberta Bruzzone ha denunciato di essere stata vittima di un furto mentre attendeva un treno per motivi di lavoro. A riferire l'accaduto è stata la diretta interessata attraverso un post pubblicato su Instagram, nel quale ha ricostruito quanto successo e ringraziato le forze dell'ordine per l'intervento. Secondo il racconto, Bruzzone si trovava su uno dei binari in attesa della partenza quando una persona le avrebbe sottratto il cellulare, con ogni probabilità sfilandoglielo dalle mani. Nel messaggio social non sono stati indicati ulteriori oggetti sottratti, né vengono citati bagagli o effetti personali diversi dallo smartphone.