Io e Milo Infante… Roberta Bruzzone via da Ore 14 svelati i motivi del suo addio

La psicologa Roberta Bruzzone ha lasciato il suo ruolo in televisione, e i motivi dietro questa scelta sono ora chiari. Durante il suo addio, avvenuto ieri pomeriggio, ha spiegato che la decisione nasce da divergenze professionali e personali con il conduttore Milo Infante. La frattura tra i due si era consumata davanti alle telecamere, ma fino a oggi nessuno aveva voluto parlare apertamente. Ora Bruzzone ha deciso di mettere fine a quel silenzio e di raccontare cosa è successo realmente.

La frattura si era consumata sotto gli occhi del pubblico, in diretta televisiva, ma per settimane era rimasta avvolta da una sorta di silenzio carico di non detti. Due mesi fa Roberta Bruzzone aveva lasciato improvvisamente Ore 14, il programma di Rai2 condotto da Milo Infante, dopo uno scontro durissimo avvenuto in studio sul caso Garlasco. All’epoca, del burrascoso addio si era detto di tutto, ma la criminologa si era limitata a parlare di semplici “scelte”, riconducendo la fine della collaborazione a divergenze editoriali con il conduttore e con la produzione del format. Oggi, però, dopo un lungo silenzio, Bruzzone ha deciso di raccontare cosa sia realmente accaduto dietro le quinte.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

