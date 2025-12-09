Pirelli testa le nuove gomme per il 2026 ad Abu Dhabi ecco le principali novità

Gazzetta.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i test pre-stagionali per le nuove gomme in vista della prossima stagione. Cambieranno le dimensioni degli pneumatici ma anche la grafica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pirelli testa le nuove gomme per il 2026 ad abu dhabi ecco le principali novit224

© Gazzetta.it - Pirelli testa le nuove gomme per il 2026 ad Abu Dhabi, ecco le principali novità

Pirelli testa le nuove gomme per il 2026 ad Abu Dhabi, ecco le principali novità - Cambieranno le dimensioni degli pneumatici ma anche la grafica ... Scrive msn.com