Il cantante ha raccontato di aver avuto un passato nel calcio e di essere stato molto vicino alla Juventus prima di decidere di dedicarsi completamente alla musica. Questa rivelazione sorprende, considerando le sue attuali attività artistiche e il percorso intrapreso. La notizia ha attirato l’attenzione di fan e media, interessati a scoprire i dettagli di questa possibile carriera calcistica mai concretizzata.

Un passato nel calcio, a un passo dalla Juventus, prima della scelta definitiva di dedicarsi alla musica. LDA ha raccontato a ‘Calciomercato.com’ un retroscena che lo lega al mondo bianconero. Da giovane era stato osservato da uno scout della Juventus e l’interesse era concreto. Poi la decisione di smettere di giocare e seguire un’altra strada. Nel corso dell’intervista a ‘Calciomercato.com’, LDA ha ripercorso un momento chiave della sua crescita. Il legame con il calcio era forte e la Juventus era una possibilità reale. “Ho smesso di giocare in un momento nel quale ero molto vicino alla Juventus. Uno scout bianconero era venuto a vedermi giocare”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

LDA alla Juventus? Il retroscena spiazza: il cantante ha rivelato tutto

