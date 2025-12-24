De Ceglie non ha dubbi sulla realtà della Juventus | I risultati parlano chiaro è cambiato tutto Il retroscena su Agnelli

De Ceglie riflette sul legame tra Juventus e vittoria. L’ex difensore analizza il ruolo di Andrea Agnelli e le sfide della ricostruzione societaria nel 2026. L’ex terzino della Juventus, Paolo De Ceglie, è intervenuto al canale YouTube Centrocampo per condividere riflessioni profonde sul suo passato in bianconero e sull’attuale fase di transizione del club. Secondo De Ceglie, vestire la maglia della Juventus comporta un’ambizione naturale e necessaria: il raggiungimento del massimo livello attraverso la conquista di trofei. Per un calciatore cresciuto nel vivaio torinese, il percorso in prima squadra non può considerarsi completo senza vittorie, poiché a Torino il successo non è un’eccezione ma una naturale conseguenza del lavoro quotidiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

