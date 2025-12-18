Cantieri procedono i lavori del nuovo percorso ciclopedonale in viale Giulio Cesare

I lavori per il nuovo percorso ciclopedonale in viale Giulio Cesare sono in pieno svolgimento, con un avanzamento rapido e costante. Questo intervento collegherà il ponte romano vicino al cimitero vecchio al Centro sportivo, proseguendo verso Rimini, migliorando così la mobilità e la sicurezza per pedoni e ciclisti.

Procedono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale che collegherà viale Giulio Cesare, all’altezza del ponte romano situato a fianco del cimitero vecchio, al Centro sportivo, proseguendo direzione Rimini. Un intervento strategico per la mobilità sostenibile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

