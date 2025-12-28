Lavori stradali ecco i cantieri della settimana

Ecco l’elenco dei lavori stradali programmati per questa settimana, incluso il periodo di Capodanno. Sono previsti interventi che potrebbero influire sulla viabilità, con l’obiettivo di migliorare le infrastrutture e garantire maggiore sicurezza. Si consiglia di prestare attenzione ai provvedimenti temporanei e di pianificare gli spostamenti di conseguenza. Rimanete aggiornati sulle eventuali variazioni o ulteriori comunicazioni.

Anche nella settimana di Capodanno sono in programma alcuni interventi con provvedimenti sulla viabilità. Ecco i principali.Da lunedì 29 dicembre sono in programma i lavori di Publiacqua relativi a un nuovo allaccio alla fognatura in via delle Panche. Fino al 5 gennaio sarà chiuso il tratto tra.

Cantieri, lavori e provvedimenti stradali del periodo natalizio a Firenze - Anche nel periodo natalizio sono in programma alcuni interventi con provvedimenti sulla viabilità a Firenze. 055firenze.it

Firenze, nuovi cantieri sulla rete idrica nelle settimane delle Festività - Nuovi cantieri si aprono sulla rete idrica di Firenze oggi, mercoledì 24 dicembre, che potrebbero avere effetti sul traffico locale: - 055firenze.it

Autostrade liguri, per le feste stop ai cantieri più impattanti

Lavori stradali notturni a via Flaminia, via Aurelia e e via Boccea Dal 1° al 31 gennaio 2026, per lavori notturni di rifacimento del manto stradale, nella fascia oraria 21:00/06:00 in Via Flaminia, da Corso di Francia a Via Francesco Saverio Nitti, istituzione del se - facebook.com facebook

