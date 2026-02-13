Stadio Fanuzzi lavori per i Giochi del Mediterraneo | scattano i divieti in via Brin

A Brindisi, i lavori allo stadio Fanuzzi sono iniziati per preparare i Giochi del Mediterraneo del 2026. Questa mattina, le ruspe hanno iniziato a spostare le recinzioni e a sistemare le tribune, causando la chiusura temporanea di via Brin. La polizia ha già posizionato i cartelli con i divieti di sosta e di accesso lungo la strada. La riqualificazione mira a migliorare le strutture sportive e ad accogliere gli atleti provenienti da tutto il Mediterraneo.

Le modifiche alla circolazione saranno in vigore nel periodo compreso tra lunedì 16 febbraio 2026 e giovedì 26 febbraio 2026. Nello specifico, i divieti saranno attivi nella fascia oraria dalle ore 7 alle ore 16 BRINDISI – Continuano gli interventi di riqualificazione dello Stadio Comunale "Fanuzzi", inseriti nel piano di lavori per i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Con l'ordinanza dirigenziale n. 72 del 12022026, il Settore lavori e opere pubbliche ha disposto una serie di restrizioni alla viabilità per consentire il prosieguo del cantiere affidato alla ditta "Cantieri Generali Spa".