Calcio Dilettanti | Migliarino Vecchiano batte la Folgor Marlia
Pisa 8 dicembre 2025 – In Promozione pareggiano Urbino Taccola e Mobilieri Ponsacco. Gli ulivetesi pareggiano in casa contro la Fortis Juventus a reti bianche (0 – 0). Biancorossi sempre ultimi con quattro punti ed unica squadra ancora a non aver vinto una gara. Questo il tabellino della gara del “Taccola”. Urbino Taccola: Malasoma, Langella, Zaccagnini C., Viti, Salvadori, Bellagamba, Bracci, Benedetti, Guelfi D., Fazzini, Chicchiarelli. A disposizione Parente, Galletti, Pardini S., Tognetti An., Tognetti Al., Tarara, Milli, Cresci, Cei. All. Argentesi Fortis Juventus: Biotti, Paoli D., Giannelli S. 🔗 Leggi su Lanazione.it
