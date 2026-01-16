Inalca esuberi congelati a Reggio Emilia | chiesti altri 6 mesi di cassa integrazione per i 164 lavoratori

Inalca di Reggio Emilia ha richiesto un’ulteriore cassa integrazione di sei mesi per i 164 dipendenti, in un contesto di esuberi temporaneamente sospesi. La società ha adottato misure di supporto, tra cui formazione e ricollocazione all’interno di altre divisioni del gruppo, come i ristoranti Roadhouse, con l’obiettivo di gestire la situazione mantenendo un dialogo con le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.

Reggio Emilia, 16 gennaio 2026 – Retromarcia Inalca: scivoli di uscita, formazione e ricollocazione in altre branche del gruppo come i ristoranti Roadhouse, assorbimento tra le maestranze in forza in altri stabilimenti. I 164 non sono una zavorra ma persone da ricollocare. Dimenticatevi una rinascita del polo produttivo di viai Due Canali in un’altra sede reggiana dopo il devastante incendio all’amianto - c’è un’inchiesta aperta dalla Procura per rogo doloso - che nel febbraio 2025 ha aperto una voragine a due passi dall’Esagono. L'incendio all'Inalca di Reggio Emilia, il video dall'alto Cosa dice l’accordo quadro per i 164 dipendenti Inalca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Inalca, esuberi congelati a Reggio Emilia: chiesti altri 6 mesi di cassa integrazione per i 164 lavoratori Leggi anche: Inalca, esuberi congelati a Reggio Emilia: chiesti altri sei 6 mesi di cassa integrazione per i 164 lavoratori Leggi anche: Lavoratori Cores senza cassa integrazione da cinque mesi, vertice in Regione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Inalca, esuberi congelati a Reggio Emilia: chiesti altri sei 6 mesi di cassa integrazione per i 164 lavoratori - Il Gruppo Cremonini e i sindacati sottoscrivono un accordo al tavolo regionale: entro il 5 febbraio la definizione degli incentivi per andare negli altri stabilimenti. ilrestodelcarlino.it

Crisi Inalca: licenziamenti scongiurati, sì ad altri sei mesi di cassa integrazione - Con questo obiettivo le istituzioni e i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, hanno preso parte alla riunione del tavolo di crisi che è tornato ad aprirsi in Region ... reggionline.com

Inalca, proroga di sei mesi della cassa integrazione per il personale dello stabilimento reggiano - L’accordo prevede la richiesta di proroga di sei mesi dell’ammortizzatore sociale – il cui termine era previsto il 9 febbraio – sfruttando un decreto- nextstopreggio.it

Circa 1 Anno dopo dal rogo che ha distrutto il presidio di Inalca di Reggio Emilia, la societa', in barba a tutti gli accordi, dichiara 165 esuberi prolungare gli ammortizzatori sociali e trovare una soluzione lavorativa per tutti e' la priorita' i tutte le Organizzazi - facebook.com facebook

#Inalca annuncia 164 esuberi nello stabilimento di #ReggioEmilia andato a #fuoco. Cgil, Cisl e Uil denunciano la svolta choc: «Venerdì in Regione tavolo di crisi». La cassa integrazione scade il 10 febbraio, a seguire via ai #licenziamenti x.com

