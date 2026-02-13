Un’auto ha preso fuoco al casello autostradale, bloccando il traffico e creando lunghe code. La vettura si è incendiata improvvisamente mentre i veicoli si fermavano in fila, costringendo gli automobilisti a uscire dalle auto e a mettersi in salvo. La polizia sta intervenendo per gestire la situazione e spegnere le fiamme, mentre i mezzi di soccorso lavorano per riaprire la strada al più presto. La sesta corsia rimane chiusa da oltre un’ora, e molti automobilisti sono rimasti bloccati nel caos.

Il pomeriggio scorreva con la solita frenesia di un venerdì qualunque, tra il ronzio dei motori e il desiderio collettivo di chiudere la settimana lavorativa. Improvvisamente, quella che doveva essere una routine consolidata si è trasformata in un momento di puro sconcerto. Dal cofano di una vettura ferma in coda è iniziato a sprigionarsi un fumo denso, prima biancastro e poi rapidamente diventato nero e acre, che ha avvolto l'abitacolo in una morsa soffocante. L'odore della plastica bruciata e del metallo surriscaldato ha invaso l'aria, costringendo chi era al volante a una fuga precipitosa mentre le prime lingue di fuoco facevano la loro comparsa.

© Thesocialpost.it - Italia, auto prende fuoco al casello: traffico paralizzato

Un incidente terribile si è verificato questa notte sull’autostrada italiana.

Un incidente si è verificato oggi in Italia, coinvolgendo un'auto che si è ribaltata davanti a una chiesa, causando disagi e traffico bloccato.

