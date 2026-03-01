Laura Pausini ha spoilerato il vincitore di Sanremo? Il fuori onda durante la pubblicità e la frase sussurrata a Sal da Vinci – Il video

Durante il Festival di Sanremo, un video diventato virale mostra Laura Pausini durante una pausa pubblicitaria mentre sussurra qualcosa a Sal da Vinci. In seguito, sui social si sono diffusi commenti che suggeriscono possa aver spoilerato il nome del vincitore, suscitando discussioni tra gli spettatori. Il filmato cattura un momento di intimità tra i due artisti, senza ulteriori dettagli sul contenuto della conversazione.

Laura Pausini ha rivelato il nome del vincitore del Festival di Sanremo durante la pubblicità? È quello che si chiedono in tanti sui social dopo che un video, diventato virale in queste ore, riprende i protagonisti sul palco dell’Ariston negli attimi precedenti all’annuncio. Nel filmato si vede Pausini avvicinarsi a Sal da Vinci e Sayf – i due finalisti dell’edizione, visibilmente emozionati – e sussurrare qualcosa. Non appena lei si allontana, Sal da Vinci sfoggia un gran sorriso e si rivolge a Sayf con un dito puntato contro di sé, come a dire «Sono io, sono io». A quel punto, anche il rapper ligure sorride, ma l’inquadratura si sposta e il video si interrompe. 🔗 Leggi su Open.online

