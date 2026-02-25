Non dice ‘questo si droga’ ma ‘hai visto che roba? | il mistero subito risolto su una frase detta da Laura Pausini mentre cantava Sal Da Vinci

Se non ci sono reali scossoni sul palco, gli utenti del popolare social improvvisano misteri. Purtroppo, anche fake La prima serata di Sanremo 2026 ha registrato un forte calo di ascolti. Ci sarà tempo per capire come mai, gli analisiti dell’auditel sono pronti a spiegarci tutto entro la fine di questa edizione ma, al momento, su X tutto va avanti come ogni anno. E se non ci sono reali scossoni sul palco, gli utenti del popolare social improvvisano misteri. Purtroppo, anche fake. È il caso di una presunta frase che avrebbe detto Laura Pausini alla fine dell’esibizione di Sal Da Vinci, quando l’Ariston applaude. “Oddio ma la Pausini che dice ‘lui si droga’, facciamo scoppiare il primo gate della serata”, scrive ironicamente qualcuno. La frase detta dalla cantante e conduttrice non è però quella ma “hai visto che roba?”. Un ‘caso’ spento sul nascere dagli stessi commentatori che fanno notare come Pausini si sia lasciata sfuggire un “hai visto che roba” forse riferito alla ‘canna’ con la quale Sal Da Vinci ha cantanto ieri sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Che cosa ha detto Laura Pausini su Sal Da Vinci dietro le quinte: il mistero della fraseLaura Pausini ha fatto una battuta dietro le quinte che ha sorpreso molti, perché ha commentato Sal Da Vinci in modo scherzoso e diretto.

Le pagelle: Sal Da Vinci, vetusto neomelodico (voto 4); Pausini, in una serata troppo affollata, fa il suo (6,5)Sal Da Vinci riceve un voto di 4 perché la sua performance nel festival ha deluso le aspettative, con una voce stanca e un'esibizione poco coinvolgente.

Promossi o bocciati #LauraPausini e #CanYaman come co-conduttori di #Sanremo - facebook.com facebook

Laura Pausini fa il pieno di gaffe a #Sanremo2026 : dal doppio senso con il microfono alla farfallina di Belen x.com