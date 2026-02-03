Diga di Ridracoli | la prima tracimazione del 2026 è uno show di 103 metri

La diga di Ridracoli ha raggiunto il suo limite di capienza e ha iniziato a tracimare. Dopo giorni di pioggia intensa, l’acqua ha superato i livelli e si è riversata lungo le sponde, creando uno spettacolo impressionante di 103 metri di altezza. La situazione resta sotto controllo, ma l’allerta meteo gialla resta in vigore con nuove piogge previste nelle prossime ore. La regione si prepara a gestire l’emergenza, mentre le autorità monitorano attentamente la piena.

Ridracoli (Forlì), 3 febbraio 2026 – Ecco la prima tracimazione della diga di Ridracoli del 2026: dopo giorni di pioggia e maltempo (con altrettanti che ci aspettano: è stata emessa anche un'allerta meteo gialla) il grande invaso della Diga di Ridracoli – la seconda in regione per capienza dopo Suviana, sull'Appennino bolognese – è arrivato al limite di capienza. A contribuire alla tracimazione anche la fusione delle nevi dei crinali appenninici, che hanno fatto innalzare il livello dell'invaso di 41 centimetri nella sola giornata di oggi. Si è così raggiunto lo sfioro posto a quota 557,30 metri sul livello del mare.

