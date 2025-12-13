Una decina di pescatori travolti dalla piena del fiume Bidente | test dei soccorsi sotto la diga

Una piena improvvisa del fiume Bidente ha travolto una decina di pescatori, costringendo i soccorritori a intervenire rapidamente. I pescatori sono stati sorpresi dalla forte corrente e hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto, mettendo in atto un delicato intervento di salvataggio sotto la diga.

Una piena improvvisa del fiume Bidente, un gruppo di pescatori travolti dalla corrente e la chiamata concitata al 112 per chiedere aiuto. È lo scenario che nelle giornate di venerdì e sabato fa da sfondo all’esercitazione di Protezione civile su scala provinciale “Dam Rescue Exercise 2025”, in. Forlitoday.it

