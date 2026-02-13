L’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti, è arrivata ieri a Loro Ciuffenna, dove ha visitato il museo locale per incontrare direttamente gli artigiani e ascoltare le loro esigenze, in un tour che mira a promuovere le tradizioni artistiche della zona.

Arezzo, 13 febbraio 2026 – Prosegue il tour in Toscana dell’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti. Dopo le tappe a Pieve Santo Stefano, Cortona e Pienza, ieri l’assessora ha visitato alcune realtà del Valdarno, tra cui Loro Ciuffenna, dove è stata accolta dal sindaco Andrea Rossi, dall’assessore alla cultura Alberto Checchi, dall’assessore all’urbanistica Dania Ballantini e dalla direttrice del Museo Venturi, Lucia Fiaschi. Durante la visita, Manetti ha potuto conoscere da vicino il Museo Venturi, La Filanda, il Vecchio Mulino e il plesso Halifax, prima di proseguire verso San Giovanni Valdarno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’assessore regionale Manetti ieri a Loro Ciuffenna

Approfondimenti su manetti assessore

Oggi l’assessora regionale Cristina Manetti ha visitato alcune località del Valdarno, facendo tappa a Loro Ciuffenna e San Giovanni.

Cristina Manetti visita Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno per parlare di cultura.

Ultime notizie su manetti assessore

Argomenti discussi: L'assessore regionale Manetti a Loro Ciuffenna. Un tour tra il Museo Venturi, il Mulino e la Filanda; Oggi l’assessora regionale Manetti in Valdarno: tappe anche a Loro Ciuffenna e San Giovanni; L'assessore regionale Cristina Manetti a Cortona. Dalla mostra dedicata a Severini al futuro del teatro Signorelli: il confronto; Tour valdarnese per l'assessora regionale Manetti.

L'assessore regionale Cristina Manetti a Cortona. Dalla mostra dedicata a Severini al futuro del teatro Signorelli: il confrontoPolitiche culturali, sinergie istituzionali, grandi eventi e mostre: sono stati questi alcuni tra i temi al centro della visita a Cortona dell’assessore regionale Cristina Manetti. Nella cittadina etr ... corrierediarezzo.it

Manetti a Cortona (AR) e Pienza (SI): strategie condivise con territoriIl punto sui principali progetti in campo e sulle prospettive di collaborazione con le Amministrazioni locali Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie. Politiche culturali, sinergie istituz ... expartibus.it

L’assessore Manetti: “Con questo intervento vogliamo sostenere progettualità di qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione e di rendere la cultura sempre più accessibile e diffusa” bit.ly/RTspettacoloda… x.com

L’assessore Manetti: “Con questo intervento vogliamo sostenere progettualità di qualità, capace di coniugare tradizione e innovazione e di rendere la cultura sempre più accessibile e diffusa” https://bit.ly/RTspettacolodalvivo26 - facebook.com facebook