Questa settimana, tra i protagonisti di una classifica poco lusinghiera, si distingue Nichi Vendola. Ex governatore della Puglia, ora finisce nel mirino di censori e critici, che evidenziano aspetti insoliti del suo percorso pubblico. Ecco il podio dei peggiori, con personaggi che continuano a suscitare discussioni e polemiche nel panorama politico e culturale.

Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, troviamo Nichi Vendola. Sono lontani i tempi da governatore della Regione Puglia. Le ultime elezioni per lui sono state un vero flop. E così ora ce lo ritroviamo poeta, in tour per l'Italia a presentare la sua opera in versi Sacro queer. È stato proprio durante una presentazione di questa fatica letteraria che scopriamo che il nostro è pure teologo. A "Più libri più liberi", dopo aver tuonato contro la vergogna dei fascisti usciti dalle fogne, si è lanciato in una assurda lettura del Nuovo Testamento: ha, infatti, spiegato che, da Maria di Nazareth al buon Samaritano, "tutti i personaggi chiave del Vangelo sono queer". Ilgiornale.it

Vendola teologo, i censori di libri e Mister Sciopero: ecco il podio dei peggiori - Vendola rilegge i personaggi del Vangelo in chiave queer. ilgiornale.it