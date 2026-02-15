Il Pd si dà al curling i silenzi sul giro gay i censori rossi | ecco il podio dei peggiori

Al terzo posto del podio dei peggiori, questa settimana, abbiamo il fronte del No alla riforma della giustizia che si dà al curling per vincere il referendum ma finisce inesorabilmente squalificato. Pensavamo di averle viste tutte quando la Schlein se ne era uscita dicendo che chi vota sì è un fascista ma questa settimana ci siamo dovuti ricredere. Ecco infatti il surreale spot apparso sulla pagina del Partito democratico in cui per convincere gli italiani a votare no viene sfruttata l’immagine degli azzurri Amos Mosaner e Stefania Constantini, medaglia di bronzo nel curling a Milano-Cortina. Appena inizia a girare il risultato non è affatto quello sperato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Questa settimana, tra i protagonisti di una classifica poco lusinghiera, si distingue Nichi Vendola.

Schlein, il Pd ha una linea chiara, sbaglia chi dà un'idea diversa(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Il Pd ha una maggioranza e ha una linea chiara. Si può essere d'accordo o no, ma è sbagliato dare fuori l'idea che il partito abbia linee diverse, perché ne ha una sola, non d ... corrieredellosport.it

Tariffa rifiuti, il Pd dà battaglia: Una mazzata per i commerciantiUna decisione non equa e incomprensibile, che sfida ogni logica. Dal gruppo consiliare del Partito Democratico sale la protesta contro le modifiche attuate dalla giunta riguardo la tariffazione ... lanazione.it

