lo scontro per la leadership araba tra emirati e arabia saudita

L’attuale scenario geopolitico nel mondo arabo vede un crescente confronto tra Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita. Quest’ultima ha annunciato la formazione di una coalizione militare con Somalia ed Egitto, mirata a rafforzare la propria posizione e contenere l’espansione di influenze degli Emirati. Questa dinamica riflette le tensioni tra le due potenze regionali, con implicazioni che coinvolgono la stabilità e gli equilibri politici nell’intera regione.

“L’Arabia Saudita sta formando una coalizione militare con la Somalia e l’Egitto per contrastare l’influenza regionale degli Emirati Arabi Uniti. Si prevede che il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud visiterà Riyadh per finalizzare gli accordi incentrati sulla sicurezza del Mar Rosso”. Così Business Insider. Val la pena notare che gli Emirati stanno conoscendo una forte pulsione espansionistica, che viaggia in parallelo con quella di Israele. Una convergenza che viene da lontano e che ha visto Abu Dhabi mettersi a disposizione di Tel Aviv nel corso del genocidio di Gaza e altro. Lo ha rivelato Emirateleaks, che ha pubblicato un documento ufficiale del 2023 indirizzato al Comando delle operazioni congiunte delle Forze armate degli Emirati Arabi Uniti nel quale, dati gli stretti rapporti con Israele, si chiede di dare supporto a Tel Aviv a tutti i livelli, compreso quello di intelligence e militare, mettendo a disposizione dell’alleato risorse e basi. 🔗 Leggi su It.insideover.com

