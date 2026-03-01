L’Aquila si prepara a sfidare Scandicci in una partita che si preannuncia equilibrata, dopo aver affrontato trasferte in passato con esiti diversi. L’ultimo confronto tra le due squadre risale a cinque anni fa, quando l’Aquila vinse con tre gol, segnando una vittoria importante nel precedente storico. La sfida di marzo rappresenta una nuova occasione per entrambe le formazioni di mettere in mostra le proprie capacità.

di Giustino Bonci Marzo si apre con una trasferta che in passato non è stata sempre propizia per l’Aquila, se si eccettua l’ultimo precedente, giusto cinque anni fa, quando i rossoblù affondarono lo Scandicci calando un tris d’autore. Era il 3 marzo 2021 e si giocava al Turri, ora dismesso per far posto a un quartiere residenziale, mentre oggi pomeriggio la squadra di Mirko Taccola ospiteranno il Montevarchi al Comunale di San Casciano Val di Pesa, impianto dal fondo in sintetico. Quasi appaiate in classifica, con i padroni di casa a 35 punti e i valdarnesi a 34, le due squadre accomunate da un buon morale lasciano presagire una sfida interessante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Aquila va a Scandicci. Un confronto alla pari

Scandicci, il pari dei rimpianti. Ghiviborgo alla fine recuperaGHIVIBORGO 1 SCANDICCI 1 GHIVIBORGO: Butano, Ceccanti (80’ Paulino), Vecchi, Ricci, Baldacci, Cannarsa, Musatti, Asmussen (61’ Nottoli), Mion (61’...

L’Aquila dei piccoli passi. È il terzo pari consecutivosan donato tavarnelle 0 montevarchi 0 SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-3): Gambassi; Croce, Alfani, Leonardi (67’ Mignani); Torrini, Falconi, Pecchia,...

La Vigor acciuffa L’Aquila. Va a segno ancora Tomba: Michielin, Bellardinelli, Giuliodori (1’ st Mandrelli), Costa Ferreira (38’ st Piscitella), Del Pinto (27’ st Angiulli), Banegas, Alessandretti, Mengani (18 ... ilrestodelcarlino.it

L'Aquila, insulti razzisti a un 17enne della Vigor dopo un fallo: il calciatore avversario va a scusarsi negli spogliatoiSENIGALLIA Prima un fallo, probabilmente involontario, poi l’affondo impronunciabile. Negro di m….. E’ quanto si è sentito rivolgere sabato un baby calciatore della Vigor Senigallia da un avversario ... corriereadriatico.it

