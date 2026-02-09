Scandicci il pari dei rimpianti Ghiviborgo alla fine recupera

Finisce con un pareggio amaro per lo Scandicci, che non riesce a portare a casa i tre punti in trasferta contro il Ghiviborgo. La partita si conclude 1-1, con i padroni di casa che riescono a recuperare lo svantaggio nel secondo tempo. La squadra toscana aveva aperto le marcature, ma il Ghiviborgo ha trovato il gol del pareggio a pochi minuti dalla fine, lasciando i tifosi con il rammarico di una vittoria sfumata all’ultimo istante. La gara è

GHIVIBORGO 1 SCANDICCI 1 GHIVIBORGO: Butano, Ceccanti (80' Paulino), Vecchi, Ricci, Baldacci, Cannarsa, Musatti, Asmussen (61' Nottoli), Mion (61' Boiga), Fischer (46' Arcuri), Thioune (54' Longo). All. Cannarsa. SCANDICCI: Pepe, Fiaschi (69' Morandi), Dodaro, Tacconi (64' Mugelli), Biancon, Valentini, Valori, Guidelli, Arrighini, Boganini (85' Russo), Viligiardi (56' Poli). All. Taccola. Arbitro: La Malfa di Palermo. Marcatori: 25' Boganini (rig.), 60' Asmussen. Note: ammoniti Fiaschi, Butano, Boganini, Dodaro, Guidelli, Ricci, Longo, Valori. Calci d'angolo 4-6. Recupero 1+4. GHIVIZZANO – Un punto, ma troppi rimpianti per lo Scandicci che non finalizza quanto costruito.

