Ema raccomanda il nuovo vaccino anti-Covid Mnexspike prodotto da Moderna

L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) ha raccomandato l’approvazione del nuovo vaccino anti-Covid “Mnexspike” di Moderna. Durante l’ultimo meeting del CHMP, si è deciso di autorizzare l’immissione in commercio di questo vaccino a mRNA, destinato a persone dai 12 anni in su, per la prevenzione del SARS-CoV-2.

© Tpi.it - Ema raccomanda il nuovo vaccino anti-Covid “Mnexspike” prodotto da Moderna Il Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), nel corso dell’ultimo meeting (8-11 dicembre), ha raccomandato la concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio per un nuovo vaccino a mRNA contro il COVID-19 prodotto da Moderna, Mnexspike, per la prevenzione del SARS-CoV-2 nelle persone a partire dai 12 anni di età. Il parere positivo del Comitato CHMP dell’EMA non autorizza direttamente all’immissione in commercio del vaccino, che dovrà ora attendere la decisione della Commissione europea, che però generalmente si attiene alla raccomandazione emessa. Tpi.it Vaccini, Ema raccomanda di somministrare seconda dose AstraZeneca La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Ema raccomanda il nuovo vaccino anti-Covid “Mnexspike” prodotto da Moderna - Mnexspike era già stato autorizzato negli Stati Uniti a giugno per tutte le persone di età pari o superiore a 65 anni, o per quelle di età compresa tra 12 e 64 anni a rischio di complicanze ... tpi.it

Da Chmp di Ema via libera a sette nuovi medicinali e 12 estensioni d’indicazione - L’Agenzia europea dei medicinali chiude il 2025 con un pacchetto significativo di nuove raccomandazioni: tra oncologia, immunologia, cardiovascolare e vaccini, emergono decisioni che avranno un impatt ... quotidianosanita.it

FLASH - RIAPRE DOPO SEI ANNI LA PISCINA INTERNA DI Marsico Nuovo Per informazioni e prenotazioni per si raccomanda di seguire la pagina Piscina di Marsico Nuovo Ecco alcune immagini esclusive relative alla struttura #notizie #valdagri #pres - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.