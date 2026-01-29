L’anello dei Nibelunghi gran finale Alla Scala tutta la potenza di Wagner

L’ultima parte del “Ring des Nibelungen” si è conclusa alla Scala, portando sul palco tutta la forza della musica di Wagner. L’atto finale ha incantato il pubblico con una potenza che ha lasciato senza fiato.

È l'ultimo capitolo del "Ring des Nibelungen" (L'anello dei Nibelunghi) ed è l'atto finale dell'opera di Richard Wagner. "Götterdämmerung" (Il crepuscolo degli dei) è l'ultima giornata della tetralogia alla Scala in scena da domenica. "Götterdämmerung" vede la regia di David McVicar, le scene dello stesso regista con Hannah Postlethwaite, i costumi di Emma Kingsbury. Alla direzione musicale si alternano Alexander Soddy e Simone Young. Ultima tappa wagneriana in attesa della rappresentazione dell'intero ciclo che si terrà dal 1° marzo, a 150 anni dalla prima a Bayreuth e a 100 anni dalla prima rappresentazione completa da parte di complessi italiani avvenuta sempre alla Scala nel 1926.

