L’Anello del Nibelungo alla Scala Azzardi fallimenti e polemiche per una missione impossibile

L’esecuzione de L’Anello del Nibelungo alla Scala ha causato numerosi problemi, tra cui numerosi fallimenti e polemiche. La complessità di portare in scena tutte le quattro giornate in una sola stagione ha messo a dura prova registi, cantanti e tecnici. La sfida di rispettare la durata e i dettagli dell’opera ha generato discussioni tra addetti ai lavori e pubblico. La rappresentazione ha suscitato reazioni contrastanti tra chi apprezza il progetto e chi ne critica gli esiti.

Giudici Per qualunque teatro, eseguire Der Ring des Nibelungen di Wagner - L'Anello del Nibelungo - nella completezza delle sue 16 ore ripartite in 4 Giornate, di seguito nella medesima stagione, è cimento forse il più arduo in assoluto. Nella Scala del dopoguerra, dopo le edizioni complete dirette da Wilhelm Furtwängler nel 1950 e da André Cluytens nel 1963, l'impresa ha avuto esito compiuto solo nel 2013, direttore Daniel Barenboim e regista Guy Cassiers. Prima, il fallimentare tentativo quadriennale di Riccardo Muti (Rheingold alla fine anziché all'inizio, e in forma di concerto dopo le altre tre affidate a due registi diversi), e soprattutto la monca proposta – 197475, soltanto Walchiria e Sigfrido - di Wolfgang Sawallisch direttore e Luca Ronconi regista, con successiva rinuncia di quello in dissenso con questo.