L'Ancona si prepara a sfidare la Maceratese al Del Conero in un derby decisivo. La squadra biancorossa non può permettersi di perdere terreno in classifica e affronta la partita con l’obiettivo di ottenere i tre punti. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le formazioni, con i tifosi che attendono una vittoria da parte dell’Ancona. La partita si gioca oggi, senza margini di errore.

Ci sono partite che non si possono fallire. Una di queste, per l’Ancona, è il derby con la Maceratese in scena oggi al Del Conero. Dopo il pari di Pomezia, per tante buone ragioni i dorici devono tornare a vincere. Non solo per proseguire il loro percorso che in campionato li vede imbattuti da undici giornate, non solo per onorare nel migliore dei modi un Del Conero che oggi potrebbe battere il record di presenze, grazie al derby e alle previsioni meteo. Ma anche e soprattutto perché, a nove giornate dal termine della stagione regolare, ogni partita assume un peso maggiore. E l’Ancona, in testa alla classifica con il Teramo, e con... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ancona non può perdere terreno. Con la Maceratese senza fare calcoli

"La Maceratese può fare bene a Giulianova"Domenica la Maceratese giocherà a Giulianova su un campo sempre molto difficile contro un avversario che magari sta facendo meno di quanto si potesse...

Leggi anche: Atalanta, Palladino: «Sogniamo le prime otto senza fare calcoli»

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ancona.

Temi più discussi: Ancona, il Pomezia con le porte chiuse. Che bello il calcio della gente; Ancona Women, derby dolceamaro: prima squadra k.o. con la Maceratese, l'Under 17 batte la Jesina; Serie D, Ancona a Pomezia senza tifosi. Il Teramo a Sora; Serie D / L’Ancona soffre ma resta a galla contro l’Unipomezia: 1-1.

Ancona Col Chieti vietato distrarsi. Vincere per cullare il sogno serie CC’è un altro passaggio fondamentale nel percorso dell’ Ancona che punta alla vittoria del campionato e alla promozione in serie C ed è la partita odierna contro il Chieti. Non tanto per rifarsi dei pu ... ilrestodelcarlino.it

«L'Ancona unita può sognare». Il neo club manager Libero Brignoccoli curerà il raccordo tra le varie anime societarie e la squadraANCONA Confermata la nostra anticipazione: Libero Brignoccoli, oltre a occuparsi dei rapporti con gli arbitri avrà un altro ruolo molto importante nell'Ancona, quello di club manager. Una nota ... corriereadriatico.it

ANCONA LUMIGNACCO-CUSSIGNACCO 2-1 Il pensiero al termine del match del mister dell’Ancona Lumignacco Martignoni - facebook.com facebook

Campionati Italiani Assoluti Indoor di ATLETICA LEGGERA - Ancona - Francesco Fortunato vince i 5km di marcia con il tempo di 17'54"48 NUOVO RECORD DEL MONDO sulla distanza! (prec. Michail Schennikov - Russia -18'07 1995) #FiammeGialle #Noico x.com